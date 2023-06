Eccellenza playoff, pari dolceamaro per il Fossombrone: la D verrà assegnata nelle Marche

AGAZZANO – Il Fossombrone accenna un sorriso, ma poteva andare meglio. Dopo la trasferta di Piacenza, la Serie D è sempre più vicina. I biancoazzurri impattano 2-2 nell’andata della finalissima nazionale dei playoff di Eccellenza contro l’Agazzanese, un risultato preziosissimo considerato che i gol fuori casa valgono doppio.

L’unica nota stonata è che il Fossombrone era avanti 2-1 fino al 93′, fino all’autorete di Codignola propiziata da Reggiani. Di Germinale e capitan Pagliari le reti dei due momentanei vantaggi pesaresi, di Forbiti su rigore il gol dell’1-1.

Il pass per la Serie D si assegnerà domenica 18 giugno, al comunale Marcello Bonci di Fossombrone. I biancoazzurri si presenteranno con due grandi vantaggi: il fattore casalingo e, soprattutto, i due gol realizzati in Emilia Romagna che potrebbero pesare quanto macigni. I pesaresi, in sostanza, potrebbero esultare in caso di vittoria ovviamente, ma anche di pareggio (0-0 o 1-1). Gli emiliani saranno dunque costretti a vincere o a pareggiare segnando minimo tre reti. Con un nuovo 2-2, tutto rimandato ai supplementari e agli eventuali rigori.

AGAZZANESE-FOSSOMBRONE 2-2

AGAZZANESE (4-3-3): Borges (85’ Di Maio); Vago, Riccardi (46’ Favari), Reggiani, Barba; Bragalini (72’ Corbellini), Gueye, Soumahoro; Lombardi (46’ Farina), Forbiti, D’Aniello. All. Piccinini.

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini; Camilloni (82’ Codignola), Riggioni, Urso (60’ Rosetti), Procacci; Bucchi, L. Pandolfi, Conti; Palazzi (67’ Spaccazocchi), Germinale (65’ Pagliari), Battisti (67’ R. Pandolfi). All. Fucili.

ARBITRO: Bissolo di Legnago.

RETI: 35’ Germinale, 72’ rig. Forbiti, 87’ Pagliari, 93’ aut. Codignola.

NOTE: ammoniti Bragalini, D’Aniello, Farina, Gueye, Conti, Pagliari; spettatori 1000 circa.