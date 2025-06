Eccellenza, playoff nazionali: Montecchio Gallo a caccia dell’impresa

MONTECCHIO – Playoff nazionali di Eccellenza, capitolo secondo della semifinale: il Montecchio Gallo cerca la remuntada. La formazione di mister Giuseppe Magi domani, domenica 1 giugno, deve ribaltare la Vianese per continuare a sognare l’approdo in Serie D. Appuntamento alle ore 16, si gioca allo stadio Mirabello, la storica casa della Reggiana dei primi anni novecento.

Cosa servirà per passare il turno

Le formazioni ripartono dal successo della Vianese maturato allo Spadoni di Montecchio per 1-0. Qualora il Montecchio Gallo dovesse vincere con un gol di scarto, la contesa di allungherebbe ai tempi supplementari e, se non dovesse mutare il parziale, anche ai calci di rigore. Vincere con due o più reti di scarto comporterebbe l’accesso alla finalissima playoff di Eccellenza. Tutti gli altri risultati, invece, premierebbero la Vianese. La vincente se la vedrà con la vincente di Monastir-Maccarese, coi sardi che hanno vinto la semifinale di andata 1-0 ai danni dei laziali.

Parla Magi

Il tecnico Giuseppe Magi: «Questa squadra non finisce mai di stupirmi. Anche in questa settimana, dopo un risultato negativo, i ragazzi si sono allenati al massimo. Alibi e fantasmi del passato devono restare a casa. Giocheremo in uno stadio storico, importante, con orgoglio e stimoli infiniti. Dovremo creare entusiasmo durante la partita, restando sereni e seguendo il piano deciso in settimana. Si gioca sempre per vincere, quindi non è che il risultato dell’andata cambia più di tanto l’obiettivo che inseguiremo in questa sfida».

Due assenze pesanti

Magi dovrà rinunciare a due over: Kalombo e Sakaj. Se quest’ultimo, il centrocampista, non sta al meglio della condizione, Kalombo è stato espulso nei minuti finali del match di andata. L’esperto e forte laterale destro non sarà della contesa e ciò costringerà a ridisegnare l’undici iniziale.