Eccellenza, playoff nazionali: Atletico Ascoli sfortunato, il Terranuova Traiana vola in finale

CASTEL DI LAMA – Il sogno dell’Atletico Ascoli termina sul più bello. Il sodalizio piceno abbandona la corsa verso la Serie D, il Terranuova Traiana vola in finale vincendo ai supplementari 1-0.

Nella gara valevole come semifinale di ritorno dei playoff nazionali, la squadra allenata da mister Luigi Giandomenico deve fare i conti con una grande dose di sfortuna. Ma non mancano le recriminazioni in casa bianconera, considerando le tante, tantissime occasioni sciupate dall’Atletico Ascoli. Dopo lo 0-0 maturato in Toscana una settimana fa, i marchigiani potevano esclusivamente vincere per strappare il pass valido per la finalissima con il palio la D, ma al termine dei tempi regolamentari il risultato non si schioda. I piceni avrebbero però meritato di più, ma sbattono due volte sui legni.

Nel primo tempo supplementare, il Terranuova Traiana passa in vantaggio alla prima e vera occasione: contropiede perfetto e al 103′ Sestini gonfia la rete. All’Atletico Ascoli, a questo spunto, serve l’impresa, ovvero ribaltare la partita perché, in virtù della regola dei gol in trasferta, i toscani potrebbero festeggiare anche in caso di pareggio. I bianconeri continuano comunque a spingere, Marini guadagna un penalty al 106′ ma Galli si fa ipnotizzare da Scarpelli che devia la sfera sulla traversa. E’ questa l’ultima chance, la sfida termina 1-0. Il Terranuova Traiana sbanca Castel di Lama e vola in finale, l’Atletico Ascoli è condannato a restare in Eccellenza.