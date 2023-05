Eccellenza, continua il sogno playoff di Fossombrone e Atletico Gallo

ANCONA – Fossombrone-Atletico Gallo sarà la finale regionale dei playoff di Eccellenza Marche. Si giocherà domenica 14 maggio allo stadio comunale Marcello Bonci, casa dei biancoazzurri, che avranno a disposizione due risultati su tre, al termine degli eventuali supplementari, per strappare il pass per la semifinale nazionale dei playoff.

Il Fossombrone supera l’esame Montefano 2-0, grazie a una prova brillante, di gamba e soprattutto di organizzazione. Esce a testa alta la formazione viola, al suo debutto nei playoff di Eccellenza. Del baby Riggioni e Conti le reti decisive, arrivate nella ripresa. L’Atletico Gallo soffre un po’ di più ma alla fine centra la finale battendo l’Azzurra Colli 2-1. Vantaggio firmato Gaudenzi nel primo tempo. Nella ripresa, i piceni restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Cancrini. Il pareggio arriva comunque, ed è opera di Ciabuschi. Il Gallo chiude i giochi con Peroni. Nel finale, espulsi Paniconi per il Colli e Barattini dalla panchina per il Gallo. Sarà un’assenza pesante in finale, come quella di Germinale per il Fossombrone.