Eccellenza, playoff: impresa della Jesina, l’Atletico Ascoli non delude le attese

I leoncelli sbancano Fossombrone ribaltando così i pronostici della vigilia. Basta un gol di Mariani per far gioire i piceni nel derby

ANCONA – Atletico Ascoli-Jesina sarà la finalissima regionale dei playoff di Eccellenza. Le due formazioni si sfideranno domenica 22 maggio a Castel di Lama, con fischio d’inizio fissato alle 16.30.

Questo è il verdetto emerso dalle semifinali, ma urge riavvolgere il nastro. La squadra allenata dal tecnico Luigi Giandomenico, giunta al secondo posto in classifica, ospitava i cugini dell’Azzurra Colli, quinta forza del torneo ma soprattutto vera e propria rivelazione. A sorridere sono stati i padroni di casa 1-0, grazie a una rete di Mariani arrivata a ridosso dell’intervallo.

Nel posticipo serale, era il Fossombrone a vantare i benefici del fattore casalingo, contro una Jesina chiamata esclusivamente a vincere. Davanti a una meravigliosa cornice di pubblico, Conti ha portato avanti i locali a inizio ripresa. Mistura e Giovannini hanno ribaltato e fissato il parziale sul 2-1, spedendo i leoncelli verso la finalissima con l’Atletico Ascoli, dove ai piceni basterà pareggiare al termine degli eventuali supplementari per passare il turno e irrompere nel tabellone nazionale playoff, che – ricordiamo – garantisce alla vincitrice un posto in Serie D.

Può esultare allora il trainer della Jesina, Marco Strappini: «Giocarcela alla pari con il Fossombrone è già stato un grande traguardo. Abbiamo affrontato una squadra molto forte. Siamo arrivati per vincere, era l’unico risultato a disposizione, e non posso che fare i complimenti alla squadra, spinta da una tifoseria straordinaria. Festeggiamo il giusto, perché domenica è dietro l’angolo». Prende la parola anche mister Michele Fucili del Fossombrone: «Entrambe le squadre hanno giocato bene, faccio i complimenti alla Jesina. Noi salutiamo una stagione più che positiva, durissima, ricca di impegni e difficoltà. Non posso veramente rimproverare nulla alla mia squadra, ha dato tutto in questi mesi».