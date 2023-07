Eccellenza, occupata l’ultima panchina: Roberto Vagnoni guiderà il Montegiorgio

Il club ha annunciato anche la conferma di capitan Lorenzo Albanesi. Sarà la nona stagione in rossoblu per la bandiera della società

MONTEGIORGIO – Roberto Vagnoni è il nuovo allenatore del Montegiorgio, occupata così l’ultima panchina del campionato di Eccellenza 2023/2024. Un profilo esperto, vincente, una figura che il club rossoblu ha scelto per provare la risalita in Serie D. E si tratta di un graditissimo ritorno.

LA CARRIERA – Classe 1968, vanta una lunghissima carriera da calciatore. Come allenatore, ha già allenato il Montegiorgio nella stagione 2008-2009 in Promozione, stagione poi conclusa con il ritorno in Eccellenza attraverso i playoff. Poi l’Atletico Piceno (altro salto in Eccellenza), l’Arquata, il Pagliare (vittoria del campionato di Promozione), il Martinsicuro (promozione in Eccellenza), Grottammare, Jesina, Castelfidardo, Notaresco (dove ha sfiorato la Serie C), Nereto, Sangiustese, Civitanovese e Alba Adriatica nella stagione appena terminata.

Contestualmente, il Montegiorgio ha annunciato la conferma di capitan Lorenzo Albanesi. Si tratta della nona stagione in rossoblu, con in mezzo una breve parentesi al Castelfidardo.