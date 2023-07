Eccellenza, Osimana: il trainer Senigagliesi comincia a conoscere il gruppo

OSIMO – L’Osimana che ruolo ricoprirà nel prossimo campionato di Eccellenza? E’ presto per dirlo, ma sicuramente il mercato giallorosso non è passato inosservato, come spicca il ritorno di mister Stefano Senigagliesi, osimano doc e dal curriculum prestigioso.

Il trainer dei senzatesta commenta i primi giorni di ritiro: «Le prime sedute di allenamento serviranno a me e al mio staff per conoscere meglio il gruppo, per sviluppare un’anamnesi tecnico-tattica. Abbiamo optato per disputare allenamenti congiunti di livello nel vicinissimo futuro, abbiamo bisogno di confrontarci con realtà di spessore per non illuderci. Il gruppo è molto coeso, la maggior parte dei ragazzi si conosce molto bene. Per quanto riguarda il mio ritorno, non ho mai sentito così tanta responsabilità. Alleno la mia squadra del cuore, quella del mio paese».

Per quanto riguarda i test match dell’Osimana: sabato 29 luglio c’è la visita alla Recanatese (ore 17,30), mercoledì 2 agosto quella all’Ancona (17,30), mercoledì 9 agosto arriverà il Marina al Diana (17,30) e sabato 12 agosto i giallorossi saranno ospiti della Vigor Senigallia (17,30).