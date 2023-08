Eccellenza, Osimana e Tolentino sconfitte nei primi test match con due big

ANCONA – Manca ancora oltre un mese all’inizio del campionato di Eccellenza, ma possiamo finalmente parlare di campo. Di risultati. Si stanno disputando i primi allenamenti congiunti, con Osimana e Tolentino che hanno affrontato rispettivamente Recanatese e Ascoli sabato 29 luglio. Due delle grandi protagoniste della prossima Eccellenza sono uscite sconfitte, come da pronostico, non sono mancati tuttavia buoni spunti per le due realtà.

La Recanatese si è imposta 2-0 sull’Osimana, con reti decisive di capitan Sbaffo e Valleja. Per i senzatesta tanti debutti, i volti nuovi si sono subito messi in luce, su tutti Tittarelli e Triana. Pokerissimo dell’Ascoli al Tolentino, i bianconeri passano 5-0, ma accade quasi tutto nei minuti finali. Il gol di Haveri apre le ostilità dopo appena un giro d’orologio, i cremisi se la giocano fino a metà ripresa, per poi subire i sigilli di Re (doppietta), Dionisi e Millico.