Eccellenza, nuovo turno in arrivo: c’è Fossombrone-Atletico Gallo, chi rialza la cresta?

ANCONA – Il campionato di Eccellenza Marche torna sabato 16 aprile. Il turno di Pasqua è alle porte e spicca il derby tra Fossombrone e Atletico Gallo. I biancoazzurri sono ancora collocati al secondo posto della classifica, ma arrivano all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Anche il Gallo ha diverse motivazioni per rialzare la testa e lo scontro tra cugine, ormai un classico del torneo, ha sempre regalato spettacolo.

Nel frattempo, la capolista Vigor Senigallia cerca l’allungo definitivo a Porto Sant’Elpidio. La terza forza del girone Azzurra Colli ospita una Biagio Nazzaro alla ricerca della svolta, l’Atletico Ascoli – quarto – non vuole fermarsi ed è ospite del Marina. Turno di riposo per il fanalino di coda San Marco Servigliano, con più di un piede ormai in Promozione. L’ultimo posto dei playoff è sempre più conteso tra Jesina e Valdichienti Ponte, impegnate rispettivamente in casa con il Fabriano Cerreto e in trasferta Grottammare.

Completano il programma gare di Eccellenza Marche: Montefano-Urbania e Urbino-Sangiustese.