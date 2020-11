Eccellenza, non si giocheranno la Coppa Italia e gli spareggi nazionali

Attraverso un comunicato odierno la Lnd, a causa della pandemia e delle tempistiche ristrette, ha annullato Coppa Italia e spareggi per la D unitamente alla fase nazionale per il campionato Juniores e al Torneo delle regioni C5 e C11

ANCONA- Novità importanti per il campionato di Eccellenza. Dopo la riunione di questa mattina della Lega nazionale dilettanti, i vertici italiani del calcio dilettantistico hanno scelto di annullare la Coppa Italia d’Eccellenza al pari degli spareggi nazionali tra le seconde classificate sempre d’Eccellenza valevoli per la promozione in Serie D.

Non si giocheranno neanche le fasi nazionali del campionato di Juniores regionale così come il Torneo delle Regioni per C11 e C5. Alla base di tutto, naturalmente, la pandemia e i tempi ristretti per la ripresa. Questo il comunicato ufficiale:

“Pur considerando il protrarsi dell’emergenza sanitaria e le incertezze legate ai cambiamenti delle misure di contenimento al contagio da coronavirus, l’obiettivo principale resta quello di privilegiare lo svolgimento e il completamento delle attività sul territorio. Per questo il massimo organismo della LND ha deliberato l’annullamento della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti, degli Spareggi tra le Seconde Classificate di Eccellenza e della Fase Nazionale del Campionato Juniores Regionale. Annullati, per la stagione 2020-2021, anche i Tornei delle Regioni, sia di calcio a 11 che di calcio a 5.

Nell’immediato, immaginando la possibilità di poter riprendere le attività appena dopo il termine di efficacia dell’attuale DPCM, la LND ha ipotizzato la ripresa degli allenamenti a partire dal 4 dicembre, per le due settimane successive. Spazio poi ai recuperi delle gare non disputate e infine agli incontri dei campionati. Ipotizzando lo scenario migliore, restrizioni permettendo, la LND intravede nello svolgimento completo dei calendari, con gare di andata e ritorno e annullamento della disputa di play-off e play-out (ad eccezione dei Comitati Regionali che hanno modificato il format), la conclusione ottimale della stagione, anche prevedendone l’estensione oltre il 30 giugno, previa richiesta e approvazione da parte della FIGC”.

Queste, invece, le parole del presidente della Lnd Cosimo Sibilia: «Era importante dare un’indicazione chiara alle Società in ordine al futuro delle attività l’annullamento delle manifestazioni nazionali ci permette di liberare spazi utili per agevolare la prosecuzione e il completamento delle diverse competizioni, con l’augurio che tutto possa riprendere al più presto. Ovviamente si tratta di uno scenario subordinato all’evoluzione della pandemia e alle conseguenti determinazioni del Governo».