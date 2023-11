Eccellenza, Montegranaro nuova capolista. Il Tolentino è rinato

Taborda e compagni non fanno altro che vincere e per la prima volta guidano la classifica. Cremisi al terzo hurrà consecutivo

ANCONA – Il campionato di Eccellenza ha una nuova leader solitaria, il Montegranaro. I gialloblu espugnano Montegiorgio 1-0, superando così l’ex capolista Civitanovese. Quest’ultima deve arrendersi nel derby casalingo col Tolentino, i cremisi passano 1-0 e centrano il terzo hurrà consecutivo che li rilancia in chiave playoff, la zona al sole dista tre lunghezze.

Vittoria di platino per l’Osimana, nel derby contro la Jesina. I giallorossi si impongono 2-1. Sempre più in crisi la Sangiustese VP, risorge l’Urbania: i durantini strappano tre punti all’inglese nel match interno coi calzaturieri. Come da pronostico, esulta anche il Chiesanuova, secondo in classifica, che rifila un secco 3-1 al Monturano.

Nella dodicesima giornata di Eccellenza registriamo infine tre pareggi. La Maceratese riacciuffa il Castelfidardo allo scadere (1-1), sesto segno ics consecutivo per i fidardensi. Termina a reti bianche tra Azzurra Colli e Montecchio Gallo. L’Urbino rimonta il Montefano (2-2).