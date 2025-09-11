Eccellenza, Montecchio Gallo-Chiesanuova piatto forte. Urbania a Tolentino

Secondo turno di Eccellenza, bis di big match imperdibili. Esordio ormai alle spalle, il massimo campionato regionale è pronto a regalare spettacolo. Tutti in campo domenica 14 settembre, ma c’è anche un anticipo. Scopriamo il programma.

Incroci tra big

Il piatto forte della seconda giornata di Eccellenza è Montecchio Gallo-Chiesanuova. Entrambe cercano la prima vittoria in campionato. «Non possiamo sbagliare – avverte il capitano locale Andrea Nobili -. Atteggiamento e approccio saranno fondamentali. Ci sarà entusiasmo per il debutto casalingo e dovremo trasformarlo in energia positiva. Giocheremo contro una squadra forte e servirà una partita maiuscola per vincere».

Altre due big incrociano il proprio destino: il Tolentino, reduce proprio dalla vittoria di Chiesanuova, riceve la corazzata Urbania. Fari puntati anche su Jesina-Trodica, le neopromosse, per il remake della gara valida per il Titolo Regionale di Promozione, vinta dai leoncelli pochi mesi fa.

L’anticipo

In seguito agli accordi intercorsi tra le due società, Fermignanese-Osimana si giocherà sabato 13 settembre. I biancoazzurri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo il clamoroso pareggio strappato a Trodica nei minuti finali, i giallorossi, dal canto loro, hanno vinto e convinto all’esordio.

Ma torniamo a domenica. Il palinsesto prosegue con un super classico della nostra regione: Fermana-Civitanovese, le nobili decadute dalla Serie D. Completano il programma: Matelica-Montefano, Montegranaro-Urbino e Sangiustese VP-Fabriano Cerreto. Mercoledì 17 settembre si tornerà già in azione per gli ottavi di ritorno di Coppa Italia Eccellenza.