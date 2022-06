Eccellenza, mercato: Giacometti e Fabriano si separano. Atletico Ascoli e Marina: tante conferme

ANCONA – Ecco un nuovo recap riguardante il mercato di Eccellenza. Dopo le ultime notizie emerse nelle scorse ore, sono arrivate altre ufficialità.

Partiamo dall’Atletico Ascoli che dopo Casale e mister Giandomenico, comunica che resteranno in terra picena anche Giacomo Mattei, Edoardo Marini e Francesco Felicetti: tutti nati del 2001, non saranno più considerati fuoriquota nella prossima stagione ma restano comunque tra gli over bianconeri.

Blocco di conferme importanti anche per il nuovo Marina di mister Igor Giorgini. Parliamo del capitano Marco Maiorano e di: Pietro Rossetti, Leonardo Droghini, Giacomo Gagliardi, Andrea Medici, Davide Carloni, Nicola Gabrielli, Filippo Vinacri, Matteo Mancini, Gabriele Cammarino, Alessio Catalani e Mattia Lazzarini.

Il Fossombrone invece annuncia la permanenza di Nicola Bucchi, fuoriquota e jolly del centrocampo oltre al centrale difensivo Alessandro Rosetti. Il Fabriano Cerreto ha comunicato la separazione con mister Gianluca Giacometti, meritevole comunque di aver centrato una straordinaria salvezza diretta nonostante sia arrivato lo scorso dicembre, quando i cartai navigavano nei bassifondi della classifica di Eccellenza. Al suo posto, Francesco Farsi.

Tutto tace in casa Jesina. L’avvicinamento alla società del noto imprenditore Andrea Pieralisi ha chiaramente rubato qualsiasi tipo di riflettore, ma per quanto riguarda le conferme la società non ha ancora ufficializzato nulla. Sembra sicura la posizione di mister Marco Strappini, lo è a tutti gli effetti invece quella del big Massimiliano Sampaolesi, di ritorno da un grave infortunio. Per il resto, tante voci ma poche certezze.