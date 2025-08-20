Eccellenza, il Matelica punta sull’esperienza: arrivano i bomber Allegretti e Carsetti

MATELICA – Matelica, ad esperienza sei messa bene. Il club biancorosso ha sparato gli ultimi colpi di mercato. Ma non è detto che sia finita qui. Di certo c’è che il reparto offensivo potrà contare su Diego Allegretti e Denny Carsetti per il prossimo campionato di Eccellenza Marche.

Allegretti

Classe 1992, Allegretti è reduce dall’esperienza all’Aurora Treia. Il passato è glorioso, tra i cinque campionati vinti in Serie D a cui si sommano tre trionfi nella classifica cannonieri sempre nella quarta serie nazionale. Tra le altre avventure, spiccano quelle con Foggia, Pineto, Cavese e Alma Fano.

Le sue prime dichiarazioni: «A Matelica ho trovato subito un ambiente positivo e pronto ad affrontare questo campionato difficile, questa è stata una motivazione in più per firmare oltre alla voglia di rimettermi in gioco dopo un periodo complicato. Sicuramente darò il massimo e cercherò di aiutare la squadra il più possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati».

Carsetti

Pure più navigato l’attaccante Carsetti, classe 1986. Cresciuto tra piazze importanti come Fano e Vigor Senigallia, anche lui è un habitué dei campionati vinti (4) e ha sfondato la tripla cifra di reti in carriera. Atletico Alma, Urbania, Atletico Gallo e Marina sono tra i club con cui ha lasciato sempre il segno in giro per le Marche.

La sua carica: «Sono davvero felice di essere qui e di far parte di questa squadra. Voglio innanzitutto ringraziare Paolo (Ginestra, ndr) e il mister (Ciattaglia, ndr) per la fiducia che mi hanno dimostrato: per me è un grande onore e una bella responsabilità. Arrivo con tanto entusiasmo, voglia di dare il massimo e mettermi a disposizione del gruppo. Sono a conoscenza che qui ci sono valori importanti e non vedo l’ora di iniziare il campionato insieme per raggiungere i nostri obiettivi».