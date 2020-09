Eccellenza, Marina primo ostacolo per l’Anconitana di capitan Falconieri

Alle 15.30 prima giornata per i dorici di Marco Lelli ospiti dei biancoazzurri guidati da mister Mariani. Nella giornata di ieri tesserati anche i giovani Bartoli ('02) e Loberti ('01)

ANCONA- Inizierà oggi pomeriggio, 27 settembre, dalle “Fornaci” di Marina l’avventura dell’Anconitana di mister Marco Lelli. Alle 15.30, a porte chiuse per via dell’ultimo Dpcm ministeriale, Falconieri e soci affronteranno i padroni di casa guidata da Nico Mariani nella speranza di conquistare subito i primi tre punti del loro campionato.

La formazione scelta dal tecnico anconetano sarà quella collaudata in questo precampionato. Nel 4-3-3 scelto come sistema di gioco troveranno spazio Marcantognini, Terranova, Ibojo, Boninsegni, Bartolini, Magnanelli, Zanon, Palladini, Kerjota, Falconieri e Marabese.

Nella rifinitura di ieri al Dorico, la squadra biancorossa ha ricevuto la visita dei tifosi della Curva Nord. Cori di incitamento e uno striscione con la scritta “Giocate per Ancona, dovete solo vincere” ad ulteriore testimonianza della chiarezza dell’obiettivo stagionale. I dorici, infatti, sono dolcemente condannati a vincere il campionato di Eccellenza e conquistare la Serie D dopo la mancata promozione dell’ultimo torneo interrotto anzitempo dal Coronavirus (e il ripescaggio non avvenuto di quest’estate). Sempre nel sabato del Viale della Vittoria sono state presentate anche le nuove maglie da gioco griffate, per la terza stagione consecutiva, da Sportlife 23 di Francesco e Alessandro Saracini.

In attesa di scendere in campo, l’Anconitana ha ufficializzato i tesseramenti del difensore Filippo Bartoli (’02) ex Fermana e del centrocampista Alessandro Loberti (’01) proveniente dal Fossombrone. Tornando a Marina – Anconitana, dirigerà la signora Samira Curia di Ascoli Piceno.