Eccellenza, è Marco Giuliodori il nuovo allenatore del Castelfidardo

CASTELFIDARDO – Il Castelfidardo ha scelto Marco Giuliodori. Lo storico trainer della Filottranese guiderà i fidardensi nel prossimo campionato di Eccellenza.

Giuliodori ha militato da giocatore tra Serie C1 ed Eccellenza, vestendo le maglie di Fano, Fermana, Brindisi, Tolentino, L’Aquila, Jesina, Teramo, Lanciano e Tempio Pausania, per citarne alcune. Ha chiuso poi la carriera alla Filottranese, società con cui è cresciuto calcisticamente. Sempre a Filottrano, comincia la carriera da allenatore e per quasi un decennio siede sulla panchina biancorossa, conquistando una promozione dalla Prima Categoria alla Promozione e una Coppa Marche Prima Categoria.

«Sono veramente felice di allenare una piazza importante come quella di Castelfidardo e ringrazio la società per la fiducia – le sue prime parole -. E’ una grande occasione per me potermi confrontare con il campionato di Eccellenza. Arrivo con gli stimoli giusti e con voglia di fare bene. Inizieremo a lavorare duro da lunedì 8 agosto, con l’obiettivo di farci trovare pronti per l’avvio della stagione. Mi aspetto un campionato sicuramente combattuto, in cui ci saranno diverse compagini blasonate. Penso alla Maceratese e all’Osimana, ma anche altre come l’Atletico Ascoli che vorrà recitare di nuovo un ruolo da protagonista. Occhio alle squadre del pesarese che dicono sempre la loro».