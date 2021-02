Eccellenza, la Vigor spera. Savelli: «C’è tanta voglia di ripartire»

SENIGALLIA – Tutta la Vigor Senigallia attende con ansia venerdì 5 febbraio. Speranze comuni a tutte le partecipanti dell’Eccellenza.

Tra due giorni a Roma si svolgerà il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti. Occasione in cui si discuterà sul futuro della massima competizione regionale.

La Vigor spera. L’esterno rossoblu Andrea Savelli non nasconde la grande nostalgia dal calcio giocato: «Attendiamo fiduciosi il 5 febbraio. E’ chiaro che ci sia tanta voglia di tornare a giocare. Non dipende ovviamente da noi, non pretendiamo nulla e saremo pronti comunque ad accettare qualsiasi decisione. L’importante è che ci siano le giuste precauzioni e tutele del caso per un eventuale restart».

Pensiero chiaro, condiviso in queste settimane da tutti i componenti della realtà Vigor. E dove potrebbe arrivare la squadra di mister Aldo Clementi? «Eravamo partiti alla grande – ricorda Savelli -. Vogliamo giocarcela fino in fondo, qualora ci siano le possibilità, e non nascondo che il sogno più grande sarebbe quello di salire di categoria».

Non resta che attendere e sperare che nelle prossime ore saranno chiarite possibilità ed eventuali modalità di ripartenza.