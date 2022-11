Eccellenza, la capolista sul campo del Fabriano Cerreto. Big match Fossombrone-Valdichienti Ponte

Non mancano le sfide in alta quota nel nono turno di andata. Spicca anche la gara tra Osimana e Azzurra Colli

ANCONA – Dopo le semifinali di Coppa, riecco il campionato di Eccellenza. La nona giornata offre diversi big match, che potrebbero accorciare la classifica ancora di più. Si gioca domenica 6 novembre.

La capolista Atletico Ascoli fa visita al Fabriano Cerreto, in grande crisi di risultati. La seconda della classe, l’Azzurra Colli, è ospite dell’Osimana, per un incrocio che vale le posizioni nobili della classifica. Come quello tra Fossombrone e Valdichienti Ponte, da disputare in terra pesarese.

La Sangiustese ha esonerato mister Matteo Possanzini in settimana, affidando la guida tecnica al trainer Gabriele Morganti. L’ex Vigor Senigallia debutta ospitando il Montefano. Il derby tra Atletico Gallo e Urbino è un crocevia importante per i rossoblu.

Completano il programma gare di Eccellenza: Maceratese-Castelfidardo, Marina-Jesina e Porto Sant’Elpidio-Chiesanuova.