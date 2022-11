Eccellenza, Jesina-Fossombrone è il big match. Chi allena il Fabriano Cerreto?

I cartai non hanno ancora ufficializzato il nuovo tecnico: Tiranti resta in pole ma ci sono problemi, il nome di Fenucci resta caldo

ANCONA – Siamo arrivati a un terzo del campionato di Eccellenza. La decima giornata è alle porte, l’anticipo di sabato 12 novembre è Valdichienti Ponte-Fabriano Cerreto. Si gioca alle 14,30.

Entrambe le formazioni devono rialzare la testa. I cartai hanno esonerato in settimana mister Francesco Farsi, ma non si conosce ancora il nome del suo sostituto. La dirigenza ha spinto subito forte per Stefano Tiranti, ci sono però problemi di intesa, non economici, tra le parti. Resta calda la pista Gianluca Fenucci, mentre Manolo Manoni dovrebbe aver ringraziato e rifiutato la panchina. Bisognerà ancora attendere.

Il campionato di Eccellenza completerà il palinsesto domenica 13 novembre, con tutti gli altri incontri in programma. Il big match è Jesina-Fossombrone, formazioni che condividono il terzo posto in classifica. La capolista Atletico Ascoli ospita la Sangiustese, con il desiderio di proseguire la fuga in vetta. La nuova Maceratese di Peppino Amadio fa visita all’Urbino, l’Osimana al Montefano.

Le restanti partite: Castelfidardo-Porto Sant’Elpidio, Chiesanuova-Marina, Azzurra Colli-Atletico Gallo.