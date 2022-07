Eccellenza, la Jesina blinda Monachesi e piomba su Fermani. Zira resta alla Sangiustese

ANCONA – La Jesina si candida a essere una delle favorite alla vittoria del prossimo campionato di Eccellenza. Il club biancorosso, dopo una serie di colpi importanti, ha blindato Mattia Monachesi e adesso vuole chiudere per Nicholas Fermani.

Monachesi, esterno offensivo classe 2001, è arrivato a Jesi durante l’ultima sessione di mercato invernale. Nonostante i corteggiamenti di diverse squadre di Serie D, il baby attaccante ha deciso di restare in Eccellenza. Nel frattempo, i leoncelli lavorano per chiudere la trattativa con Fermani, mezzala 2001 che nelle ultime stagioni si è messo in luce al Castelfidardo.

Sponda Sangiustese, dopo l’annuncio di mister Matteo Possanzini, è arrivata una carrellata di conferme importanti: Tomassetti, Iuvalè, Doci, Ercoli e Monserrat. In mezzo, l’arrivo del portiere Michele Monti. Nelle ultime ore, è stato ufficializzato il rinnovo anche di Leonardo Zira, attaccante classe 2000, pronto a dare nuovamente il suo contributo: «Sono molto contento di restare alla Sangiustese – dice – perché è una società sana e professionale come poche altre. L’obbiettivo è sempre quello di migliorarsi e questa stagione, sebbene la rosa sia più giovane, non significa che abbia meno qualità. Lo scorso anno ho messo a segno sette reti, ma spero di ritrovare maggiore continuità sia nei minuti giocati che nei gol messi a segno, anche se non mi pongo obiettivi o limiti predeterminati. Sarà importante partire bene sin dalla preparazione, dove ci attende un mese di lavoro molto duro ma fondamentale per assimilare i principi di gioco del mister, che non conosco personalmente ma so essere molto stimato per la sua cultura del lavoro e la sua professionalità».