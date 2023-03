Eccellenza, il Fossombrone metta la freccia: è la nuova capolista

ANCONA – Il Fossombrone è la nuova capolista del campionato di Eccellenza. La notizia di giornata è questa, e non potrebbe essere altrimenti. Quando mancano quattro turni al termine del girone di ritorno, i pesaresi sorpassano l’Atletico Ascoli e ora contano un punto di vantaggio.

Vittoria 1-0 con il fanalino Porto Sant’Elpidio, ora aritmeticamente retrocesso in Promozione, per i pesaresi. Sconfitta pesante per i piceni, maturata 3-1 a Montefano. Ne approfitta anche l’Atletico Gallo, sempre terzo e dietro due lunghezze al Fossombrone, vincendo a Chiesanuova 2-1.

Pari e patta nel derby tra Castelfidardo e Osimana, terminato a reti bianche. Vittorie di platino in chiave playoff per Azzurra Colli e Urbino, che superano rispettivamente Fabriano Cerreto e Sangiustese 2-0. Blitz della Maceratese sul campo della Jesina (1-3), fondamentale per la corsa alla salvezza. Reti inviolate nell’anticipo Valdichienti Ponte-Marina.