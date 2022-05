Eccellenza, harakiri Sangiustese: l’Azzurra Colli si gode i playoff. Fabriano Cerreto salvo col brivido

Il Porto Sant'Elpidio fa il colpaccio ma non basta per evitare i playout, complice il pareggio in extremis dei cartai col Montefano

ANCONA – Il campionato di Eccellenza Marche saluta la stagione regolare, e come al solito non sono mancate le emozioni. Mancavano alcuni verdetti e sono arrivati: l’Azzurra Colli vola ai playoff, il Fabriano Cerreto è salvo, Porto Sant’Elpidio e Biagio Nazzaro disputeranno i playout.

Sorride, e non poco, anche l’Atletico Ascoli che si impone 4-1 sul Grottammare e chiude al secondo posto, scavalcando il Fossombrone (terzo) che ha pareggiato con la Jesina (quarta) 1-1. Il quinto posto, l’ultimo valido per i playoff, se lo prende l‘Azzurra Colli (3-1 con il Marina), che supera la Sangiustese sconfitta in casa dal Porto Sant’Elpidio 2-1. Agli elpidiensi non basta la vittoria per evitare i playout, complice il pareggio in extremis del Fabriano Cerreto col Montefano 3-3. I cartai sono salvi, al termine di una rimonta incredibile avvenuta negli ultimi mesi.

Gli altri risultati dell’ultima giornata di Eccellenza Marche: Urbino-Valdichienti Ponte 0-4, Atletico Gallo-Vigor Senigallia 1-4 e Biagio Nazzaro-Servigliano 3-1.

PLAYOFF – Gli spareggi-promozione vedranno al primo turno affrontarsi in gara secca: Atletico Ascoli-Azzurra Colli e Fossombrone-Jesina.

PLAYOUT – Si giocheranno, in gara secca, la permanenza in categoria: Porto Sant’Elpidio-Biagio Nazzaro e Urbania-Urbino. Due squadre su quattro resteranno in Eccellenza.