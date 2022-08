Eccellenza, il Fossombrone è tornato al lavoro. Meschini: «Cerchiamo altri due rinforzi»

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone lavora, suda e punta in alto. Il sodalizio biancoazzurro ha cambiato poco durante la sessione di mercato estiva, confermando gran parte del blocco di giocatori che hanno rubato la scena in questi ultimi anni di Eccellenza.

La squadra allenata da mister Michele Fucili, confermatissimo, si è radunata sabato 30 luglio per la prima volta, svolgendo i test atletici di rito. Capitan Lorenzo Pagliari e compagni proseguiranno con le sedute ogni giorno fino al 31 agosto, eccetto di domenica e nel weekend di Ferragosto.

Nel frattempo, il direttore sportivo del Fossombrone, Marco Meschini, non parla di mercato chiuso: «Stiamo cercando altri due rinforzi, ovvero un difensore fuoriquota e un centravanti possibilmente esperto e valido per la categoria. Vogliamo regalare al mister più soluzioni. Il livello del prossimo campionato di Eccellenza sarà altissimo, ci sono diverse squadre che partiranno favorite. Penso all’Atletico Ascoli, se non verrà ripescato, ma anche Jesina, Maceratese, Atletico Gallo, Osimana e Valdichienti Ponte».

LE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO – Il Fossombrone partirà venerdì 12 agosto contro la Fermignanese, nel Memorial Tomassini; sabato 20 agosto con il Gabicce Gradara; mercoledì 24 agosto con l’Isola di Fano; sabato 27 agosto triangolare con Atletico Gallo e Montecchio; mercoledì 31 agosto con la «nuova» Atletico Luceoli.