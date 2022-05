Eccellenza, Fossombrone e Jesina strappano il pass playoff. Pari e patta tra Vigor e Atletico Ascoli

ANCONA – Nuova giornata di verdetti per il campionato di Eccellenza Marche, giunto alla conclusione del suo penultimo capitolo. Quando mancano 90 minuti al termine della stagione, Fossombrone e Jesina possono già festeggiare il pass per i playoff.

I metuarensi superano 1-0 l’Azzurra Colli nel big match di giornata con una rete di Rovinelli, conquistando così la certezza aritmetica di disputare gli spareggi promozione. Complice il pareggio tra Vigor Senigallia e Atletico Ascoli (1-1), il Fossombrone supera i piceni e si piazza al secondo posto della graduatoria. Alle loro spalle, ecco la Jesina che vince a Montefano 2-1 e conquista anch’essa un posto al sole. Sorride la Sangiustese, che sbanca 4-1 Grottammare e scavalca di due punti l’Azzurra Colli, piazzandosi in griglia playoff.

Al Marina basta invece un punto, conquistato con l’Urbino (1-1), per festeggiare il mantenimento della categoria. Big up per i ragazzi di mister Nico Mariani, che hanno conquistato una salvezza che da quelle parti profuma, a detta proprio del trainer in settimana, di miracolo sportivo. Cade la Biagio Nazzaro, in casa del Porto Sant’Elpidio 3-1. Successo di platino per il Fabriano Cerreto, sul campo del Servigliano 1-0. Vince anche il Valdichienti Ponte 2-1 che condanna l’Urbania ai playout.