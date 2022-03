Calcio, il Fossombrone ha riaperto il campionato? Mister Fucili: «Dobbiamo ripeterci»

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone ha ritrovato il successo nel campionato di Eccellenza Marche, salutando una breve parentesi di solamente pareggi. Sono stati quattro i risultati «ics» prima della convincente vittoria con il Valdichienti Ponte dello scorso weekend. Tutto questo, alla vigilia di un mese di marzo stracolmo di impegni, dove capitan Cecchini e compagni saranno chiamati a partire col piede giusto nel cammino nazionale di Coppa Italia Eccellenza. Nel frattempo, la capolista Vigor Senigallia ha conosciuto la prima sconfitta stagionale e i metaurensi, secondi, ne hanno approfittato per ridurre a 7 lunghezze il gap con la vetta.

Il trainer Michele Fucili però non si sbilancia e volge l’attenzione sulla tenuta fisica dei suoi: «L’unica preoccupazione è che gare come quelle di domenica si facciano un po’ sentire – dice -, abbiamo dato l’anima in campo. Ci avviciniamo al doppio impegno di Coppa e speriamo quindi di recuperare velocemente le forze. L’atteggiamento che dobbiamo avere sul campo però è quello giusto. Dobbiamo ripeterci in entrambe le competizioni, poi le partite si possono vincere e perdere ma l’importante è giocare in questo modo».

Il Fossombrone ha vinto la Coppa Eccellenza Marche lo scorso gennaio, trionfando ai rigori con l’Atletico Ascoli. Ora, sulla strada dei biancoazzurri c’è l’Angelana, club campione dell’Umbria. La gara di andata si disputerà mercoledì 9 marzo, il ritorno mercoledì 16, sette giorni dopo. Fucili e ragazzi prima però ospiteranno il Porto Sant’Elpidio domenica 6 marzo, per la quinta giornata del girone di ritorno in campionato. Vincere significherebbe arrivare alla Coppa col morale alle stelle, e ricordiamo che questa competizione mette in palio il balzo di categoria.