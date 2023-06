Calcio Eccellenza, finale playoff: il Fossombrone nella tana piacentina

FOSSOMBRONE – Ci siamo, mezza Serie D del Fossombrone passa da Piacenza. La finalissima dei playoff nazionali di calcio di Eccellenza è alle porte, la gara di andata è domenica 11 giugno alle ore 16,30. I biancoazzurri fanno tappa in Emilia-Romagna, più precisamente allo stadio comunale Felice Baldini di Agazzano. Ritorno previsto sette giorni dopo in terra pesarese.

L’avversario risponde al nome di Agazzanese, formazione di cui abbiamo scoperto i principali punti di forza in settimana. Dopo aver eliminato Montefano, Atletico Gallo e Certosa, il Fossombrone è di fronte all’ultimo ostacolo. Il fantasista Riccardo Pandolfi svela la ricetta Serie D: «Ci sono consapevolezza, grande entusiasmo e soddisfazione nell’aria. Non è finita qui però, vogliamo arrivare fino in fondo. La testa è già da domenica scorsa proiettata sulla doppia sfida decisiva con l’Agazzanese. Servirà concentrazione, lucidità e personalità. Dovremo offrire una grande prova di maturità, al pari delle ultime che abbiamo sfoggiato in questo periodo. Insomma, serviranno testa fredda e cuore caldo».

Attenzione ai diffidati in casa Fossombrone, ovvero il portiere Marcantognini, i difensori Camilloni e Riggioni, e l’attaccante Battisti. In caso di ammonizione a Piacenza, salterebbero il ritorno.