Eccellenza, finale nazionale playoff: il Fossombrone a caccia della D

FOSSOMBRONE – Fossombrone, prenditi la D. I biancoazzurri dopodomani – domenica 18 giugno – ospitano l’Agazzanese con in palio il balzo in quarta serie. Fischio d’inizio previsto alle 16,30 al comunale Marcello Bonci.

Il Fossombrone dopo il 2-2 dell’andata in terra emiliana, festeggerebbe la promozione in caso di vittoria, ovviamente, ma anche di pareggio 0-0 o 1-1. I piacentini possono solo vincere o pareggiare segnando almeno tre reti. Con un nuovo 2-2, tutto rimandato ai supplementari ed eventualmente ai tiri dal dischetto.

Il pari dolceamaro di domenica scorsa, dove gli emiliani raggiunsero all’ultimo respiro il Fossombrone, ha testimoniato il grande equilibrio tra le due compagini. Questa volta, Pagliari e compagni però possono contare sulla spinta di un paese intero.

Dubbi di formazione per Fucili, tranne in difesa, dove Marcantognini coprirà le spalle a Camilloni, Urso, Riggioni e Procacci. In mezzo, Palazzi e Conti sicuri di un posto. Anche Bucchi, che potrebbe variare zona di campo se dovesse giocare Leonardo Pandolfi da play. In caso contrario, tridente con Pagliari-Riccardo Pandolfi-Battisti. Pronto dalla panchina bomber Germinale, andato in gol all’andata.