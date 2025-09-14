Eccellenza, Fabriano capolista solitaria. Colpi Montecchio Gallo e Trodica

I cartai sono gli unici a punteggio pieno dopo due giornate. Chiesanuova, Jesina e Sangiustese VP a quota zero

ANCONA – Il Fabriano Cerreto è la capolista solitaria di Eccellenza. Dopo appena due giornate, i cartai rappresentano l’unica realtà a punteggio pieno. Chiesanuova, Jesina e Sangiustese VP ancora a secco di punti.

Bene Montecchio Gallo e Trodica

I risultati più importanti li strappano Montecchio Gallo e Trodica, che danno continuità ai pareggi di una settimana fa. La corazzata di mister Protti regola il Chiesanuova all’inglese nel big match di giornata (Carta e Dominici in gol). Risultato identico per il Trodica, in casa della Jesina (Spagna e Negro). La capolista Fabriano Cerreto centra il blitz ai danni della Sangiustese VP all’ultimo respiro: i cartai vincono 2-1 con Trillini dopo l’autorete di Iommi e il momentaneo pareggio di Ausili.

Due pareggi

L’anticipo tra Fermignanese e Osimana, di sabato, termina 1-1. Cordella risponde a Fermani. Discorso identico tra Tolentino e Urbania, durantini avanti con Dal Compare e ripresi da bomber Iori. Vincono Fermana, Matelica e Montegranaro.

I canarini piegano la Civitanovese 1-0 con Cicarevic al 90′. I biancorossi si aggiudicano il derby con il Montefano 2-1: decisivi Allegretti e D’Errico, per i viola gol di Galeotti. Tris del Montegranaro calato con l’Urbino: doppietta di Palladini e guizzo di Rotondo. Ai ducali non basta Fiorani.