Eccellenza, dodici squadre al via. La Figc Marche ha comunicato il nuovo format

Il massimo campionato regionale si snoderà in due mini gironi da sei squadre ciascuno con regular season e playoff finali. Data d'inizio l'11 aprile

ANCONA- Dopo settimane di riunioni e di confronti, in attesa dell’ultimissimo sì che dovrà arrivare dal presidente federale Gabriele Gravina (e contestualmente dal Coni con la rilevanza nazionale della categoria per riprendere gli allenamenti), l’Eccellenza si avvia al ritorno in campo. Nelle Marche, dopo il termine tassativo di martedì alle 12.00, sono risultate dodici le formazioni che hanno confermato la propria “partecipazione“. A ratificarlo, insieme al nuovo format del torneo, è stata direttamente la Figc Marche con una nota diffusa nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 17 marzo).

“Nel Campionato di Eccellenza, dietro richiesta del Comitato Regionale, 12 squadre, sulle 18 aventi diritto, hanno manifestato ufficialmente la volontà di ripartire. In data odierna il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche ha quindi deciso il format del Campionato che è il seguente: le 12 squadre sono state suddivise, secondo il criterio di vicinorietà, in due gironi da 6, all’interno dei quali si incontreranno con gare di andata e ritorno. La squadra vincente, che acquisirà pertanto il diritto di ammissione al Campionato superiore, verrà determinata dopo la disputa di gare di play-off che vedrà impegnate la prima classificata di ciascun girone contro la seconda classificata dell’altro girone ed il successivo incontro fra le due vincitrici delle precedenti 2 gare.

L’inizio del campionato è previsto per domenica 11 aprile 2021 e dovrà terminare prima del 30 giugno 2021. Quanto sopra descritto è subordinato al riconoscimento di questo Campionato, da parte del CONI, di competizione di “preminente interesse nazionale. Relativamente ai Campionati di Eccellenza Femminile, Calcio a 5 C1 maschile e Calcio a 5 femminile, poiché le Società che hanno manifestato la volontà di ripartenza non hanno raggiunto il numero minimo previsto, non avranno svolgimento”.

Nel girone A ci saranno Anconitana, Atletico Gallo Colbordolo, Fossombrone, Jesina, Montefano e Vigor Senigallia. Nel girone B Atletico Azzurra Colli, Calcio Atletico Ascoli, Grottammare, Porto d’Ascoli, Sangiustese, Valdichienti Ponte. Ad alzare bandiera bianca, abbandonando il campionato, sono state Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto, Urbino, Urbania, Marina e San Marco Lorese Servigliano.