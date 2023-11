Eccellenza, il derby della rinascita è della Maceratese. Civitanovese beffata, niente vetta

ANCONA – La Maceratese vince il derby della rinascita, Tolentino penultimo in classifica dopo nove giornate di Eccellenza. Basta un gol su piazzato ai biancorossi per espugnare il campo dei cremisi e rilanciarsi in ottica playoff, ora distanti tre lunghezze. Il Tolentino perde l’ennesima gara e la situazione diventa sempre più grigia.

Beffa per la Civitanovese, raggiunta allo scadere dalla Sangiustese VP, termina 1-1 in casa dei calzaturieri. I rossoblù restano al secondo posto, in coabitazione col Chiesanuova che non fa altro che vincere. I biancorossi passano a Montegiorgio 1-0. La capolista è sempre l’Urbino, con un punto di vantaggio sulle inseguitrici e una partita da recuperare. Quella che si sarebbe dovuta disputare domenica pomeriggio col Castelfidardo, rinviata a data da destinarsi a causa di un vento sovvertente.

Vittoria pesante del Montegranaro, contro il fanalino Azzurra Colli 1-0. Pari e patta tra Montefano e Osimana (1-1). Volano Montecchio Gallo e Jesina, sempre più ai piani alti, battute rispettivamente Urbania 2-1 e Monturano 1-0.