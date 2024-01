Eccellenza, derby alla Rata ma Civitanovese ancora in vetta

ANCONA – Il derby più atteso del campionato di Eccellenza premia questa volta la Maceratese, che vince a Civitanova 1-0. Termina la striscia di tre risultati positivi della Civitanovese, che resta comunque in vetta alla classifica.

I rossoblu però adesso devono fare i conti con il pressing di Montecchio Gallo e Montegranaro, entrambe a -1 dalla cima della graduatoria: i pesaresi superano il Montefano 1-0 nello scontro ad alta quota, i gialloblu piegano 2-1 la Jesina. Prosegue il magic moment del Castelfidardo, che batte (anche) la Sangiustese VP 2-1. I biancoverdi irrompono così in zona playoff. Quest’ultima viene completata dal Chiesanuova, che scivola al quarto posto dopo il 2-2, in rimonta, di Tolentino. La Sangiustese VP invece a oggi retrocederebbe direttamente, in quanto penultima a -14 dalla Jesina, virtualmente in zona playout.

Blitz dell’Osimana che affonda sempre di più l’Azzurra Colli. I giallorossi si impongono all’inglese e mirano le zone che contano. I piceni restano all’ultimo posto. Batte un colpo convincente il Montegiorgio, che fa suo lo scontro diretto col Monturano 4-1. I rossoblu restano in zona playout ma staccano di cinque lunghezze i rivali di questo weekend. Sempre più in crisi l’Urbino, che non vince dal 22 ottobre: i ducali cadono nel derby con l’Urbania 5-2.