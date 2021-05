Eccellenza, arriva il grande derby al Bianchelli con Vigor Senigallia-Anconitana

Nella settima giornata del girone A, ci sono in palio punti pesantissimi. I rossoblu non possono più sbagliare, i dorici sono chiamati a rialzare la testa

SENIGALLIA – Vigor Senigallia-Anconitana: derby da dentro o fuori. Classifica alla mano, vale tanto, forse tutto, per entrambe.

I rossoblu e i dorici si affronteranno domenica, 23 maggio, allo stadio Bianchelli. Fischio d’inizio fissato alle 16,30 e gara che sarà trasmessa in diretta su E’tv Marche, canale 12, e sulla pagina Facebook di E’tv stessa.

Nella settima giornata del campionato di Eccellenza (girone A), ci sono in palio punti pesantissimi. La Vigor per sognare ancora un piazzamento playoff è chiamata a vincere tutte le quattro gare rimaste, l’Anconitana vuole provare a riprendersi almeno il secondo posto perso la scorsa domenica.

Sponda rossoblu, carica l’ambiente il responsabile commerciale e marketing Andrea Gambelli: «E’ il nostro ultimo treno. Di fronte ci sarà un avversario carico a mille, i supporter dorici in settimana hanno spronato i giocatori che arriveranno a Senigallia per dare il massimo. L’Anconitana vorrà provare a strappare la massima posta in palio. La Vigor è una squadra colpita duramente, ci si aspettava un altro tipo di inizio, purtroppo gli infortuni non ci hanno aiutato e il mister ha dovuto sempre proporre formazioni diverse, ricorrendo ai ripari. Ora però conta solo vincere, i ragazzi lo sanno, sono carichi. Siamo consapevoli della nostra forza, rispettando sempre un avversario del calibro dell’Anconitana che venderà carissima la pelle».

Completano il turno: Jesina-Montefano e Forsempronese-Atletico Gallo. Classifica provvisoria: Forsempronese 13, Atletico Gallo 11, Anconitana 10, Vigor Senigallia 5, Jesina 5, Montefano 4. Si preannuncia una domenica infuocata.