Eccellenza, il derby è dell’Anconitana: la Vigor cade e abbandona il sogno playoff

Un gol di Kerjota rilancia i dorici al secondo posto in classifica del girone A. Gli uomini di mister Clementi hanno lottato ma non è bastato e ora la classifica li vede tagliati fuori

SENIGALLIA – Cade la Vigor Senigallia, rialza la testa l’Anconitana. Al Bianchelli, il derby si tinge di biancorosso. Termina 0-1 il big match del campionato di Eccellenza.

Un gol del giovanissimo Kerjota regala tre punti pesantissimi alla truppa di mister Lelli e vale il secondo posto in classifica. L’Anconitana sorpassa infatti l’Atletico Gallo e ora si trova a un punto dalla vetta del girone A occupata dalla Forsempronese.

La Vigor ha lottato, si è resa pericolosa per lunghi tratti della partita ma non ha sfondato la retroguardia dorica. I rossoblu restano così a 5 punti in classifica e dicono addio al sogno playoff.

Ad esultare sono Falconieri e compagni che riscattano il kappao della scorsa settimana con la Jesina e rispondono con i fatti alla strigliata di pochi giorni fa della Curva Nord.