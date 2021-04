Eccellenza, al Del Conero c’è Anconitana-Vigor Senigallia

I dorici attendono i rossoblu per il piatto forte della seconda giornata di Eccellenza. Si giocherà nell'impianto di Passo Varano a porte chiuse per via della normativa anti-Coronavirus

ANCONA – Seconda giornata del campionato di Eccellenza alle porte e fari puntati sul match del Del Conero di domani, domenica 18 aprile, alle 16.30 tra Anconitana e Vigor Senigallia, piatto forte del girone A. Nell’impianto di Passo Varano (a porte chiuse per via della normativa anti-Coronavirus) si affrontano quelle che da molti addetti ai lavori sono considerate le potenziali finaliste di questo anomalo torneo che, al termine della regular season nei mini raggruppamenti da sei squadre, prevedrà le semifinali playoff incrociate tra le prime due classificate (1°A vs 2°B, 1°B vs 2°A) e poi la finalissima per un posto in Serie D.

L’Anconitana arriva alla sfida dopo il successo per 0-1 in casa della Jesina firmato Frinconi e con tutta la voglia di staccare i dirimpettai già alla seconda giornata. Vigor che, infatti, dovrà riscattare il mezzo passo falso casalingo di domenica scorso con l’1-1 maturato contro un ottimo Atletico Gallo dove la rete iniziale di Lazzari è stata impattata da Garulli a tempo scaduto. Dirigerà l’incontro il signor Romario Gorreja di Ancona coadiuvato dagli assistenti di linea Luca Bianchi e Alberto d’Ovidio di Pesaro.

Questo il quadro completo della 2°giornata che si disputerà domani alle 16.30. Nel girone A oltre ad Anconitana-Vigor Senigallia, in campo Atletico Gallo – Forsempronese e Montefano-Jesina. Nel girone B spazio a Atletico Ascoli-Grottammare, Sangiustese-Porto d’Ascoli e Valdichienti Ponte-Atletico Azzurra Colli.