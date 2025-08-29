Eccellenza, parte la Coppa Italia: tutti a caccia dell’Urbania

ANCONA – L’antipasto di Eccellenza è servito: parte la Coppa Italia, fase marchigiana. Le gare di andata degli ottavi di finale si giocano domenica, 31 agosto. Tutti a caccia dell’Urbania, campione in carica della competizione avendo battuto il Chiesanuova nella finalissima dell’edizione precedente. Scopriamo il programma.
Le partite delle 15.30
Pioggia di derby. La favorita di Eccellenza debutta in Coppa davanti ai propri tifosi: il Montecchio Gallo riceve la visita della neopromossa Fermignanese. Altro incrocio tra vicine di casa per Montefano e Chiesanuova, in terra viola. Stesso discorso per Urbania-Urbino, sfida sempre sentita. Come il grande classico Fabriano Cerreto-Matelica.
Osimana-Jesina
Forse c’è un derby pure più gustoso che vede affrontarsi Osimana e Jesina, al Diana alle ore 17.00. Tutte le altre partite sono in programma mezz’ora più tardi: Civitanovese-Sangiustese VP, Fermana-Montegranaro e Trodica-Tolentino. I match di ritorno si disputeranno mercoledì 17 settembre, a campi invertiti. Domenica 7, invece, si partirà con il campionato.