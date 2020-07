Eccellenza, colpi in entrata per Marina e Biagio Nazzaro Chiaravalle

ANCONA- Entra nel vivo la campagna acquisti estiva anche per il campionato di Eccellenza. Nelle ultime ore sia la Biagio Nazzaro Chiaravalle che il Marina hanno fatto registrare movimenti degni di nota che hanno vivacizzato il mercato dei dilettanti.

In casa rossoblu, mister Gianmarco Malavenda potrà contare anche sull’apporto dei centrocampisti Tommaso Gregorini (’96) e Luca Santoni (’91). Il primo, reduce dall’ultima stagione con la maglia del Marina, ha indossato nel suo passato casacche importanti come quella della Vigor Senigallia e dell’Alma Juventus Fano garantendo quantità e qualità al centrocampo. Santoni, invece, ha ben figurato (tra le altre) con Filottranese, Jesina, Conero Dribbling e Chiesanuova e fa dell’esperienza maturata in questi anni una delle sue migliori prerogative.

Il Marina del presidente Sandro Santini, e di mister Nico Mariani, cala invece l’asso nel reparto offensivo. In biancoblu, dopo un lungo corteggiamento, arriva Mirko Falcinelli reduce dall’ultima annata con le maglie di Osimana e Olimpia Marzocca. Nel passato di Falcinelli settori giovanili importanti come quelli di Cesena e Ancona 1905 primo dell’approdo nelle categorie regionali dove, a suon di gol, si è ritagliato un posto di prim’ordine in tutto in panorama.