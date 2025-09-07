Eccellenza, colpaccio Tolentino. Trodica beffato, bene l’Osimana

ANCONA – Il primo turno di Eccellenza non perde tempo e regala sorprese. Su tutte, il pareggio della Fermana a Urbino e le vittorie convincenti del tandem Osimana-Fabriano Cerreto.

Colpaccio Tolentino

Il risultato di giornata non può che arrivare dal big match Chiesanuova-Tolentino. I cremisi si confermano la bestia nera dei biancorossi e passano 1-0 con il solito Tortelli. Successi casalinghi all’inglese per Osimana e Fabriano Cerreto, impegnate in gare che si preannunciavano indecifrabili alla vigilia. I giallorossi sorridono grazie alla doppietta di bomber Gigli con il Montegranaro, i cartai piegano la Jesina con Perrini e Nacciarriti.

Montecchio Gallo rimandato

Civitanovese promossa, nonostante lo scetticismo dei giorni scorsi, Montecchio Gallo rimandato: quest’ultimo non sfonda al Polisportivo e si accontenta dello 0-0. Stesso risultato emerso al termine di Urbania-Matelica. E la Fermana? Non regala nulla all’Urbino: i canarini passano con Marin, poi vengono riacciuffati da Fiorani ma il bicchiere è mezzo pieno.

Il quarto pari di giornata è pirotecnico: le due matricole Trodica e Fermignanese impattano 3-3. I locali vanno avanti col pirata Spagna, Cantucci ristabilisce la parità e si vola negli spogliatoi. Il Trodica chiude virtualmente la pratica nella ripresa: inizia il Costa Ferreira-show, doppietta dell’ex Lecce e punteggio di 3-1. Espulso Passalacqua, la Fermignanese inizia a credere nella pazza rimonta. Bozzi accorcia al 90′, Cordella realizza un rigore al 94′ e la gara termina clamorosamente 3-3.

A tempo scaduto, esulta invece il Montefano: buona la prima per i viola che battono la Sangiustese VP 2-1. Decisivo Nardacchione al 91′ dopo il botta e risposta Ferretti-Strupsceki.