Eccellenza, colpaccio Montecchio Gallo. La Civitanovese torna prima

ANCONA – La capolista di Eccellenza cambia ogni settimana. La Civitanovese guarda tutti dall’alto verso il basso al termine del terzultimo turno del girone di andata. I rossoblu battono il Montefano 3-1 e tornano in testa, complice la sconfitta del Montegranaro col Montecchio Gallo 2-1.

Il Montecchio Gallo consolida così il piazzamento playoff, ma la Jesina resta in agguato grazie al sentitissimo derby vinto contro la Maceratese 1-0. Prima sconfitta per mister Dino Pagliari sulla panchina della Rata. Occhio al Tolentino, che non si ferma più: i cremisi rifilano un pesante 4-0 al fanalino Azzurra Colli.

Debutto con un pari per il trainer Luigi Giandomenico, tornato in settimana alla guida della Sangiustese VP. I calzaturieri impattano 1-1 col Montegiorgio ed entrambi i club restano inguaiati nelle zone meno tranquille della graduatoria. Pari e patta anche tra Castelfidardo e Urbania, è 0-0 al triplice fischio: settimo pareggio consecutivo per i biancoverdi, il decimo in tredici giornate disputate del campionato di Eccellenza. Conferma la sua rinascita l’Osimana che piega il Chiesanuova 2-0. Si dividono la posta in palio Monturano e Urbino, pari a reti bianche.