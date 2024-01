Eccellenza, Civitanovese goditi la vetta solitaria: piegato il Chiesanuova

ANCONA – La Civitanovese si prende la vetta solitaria del campionato di Eccellenza. I rossoblù vincono in trasferta l’attesissimo scontro diretto col Chiesanuova e provano a fuggire. Vittoria 1-0 e conseguente +3 in graduatoria, coi biancorossi che restano comunque al secondo posto.

Alle loro spalle, sorridono Montecchio Gallo e Montegranaro. I pesaresi sbancano Jesi 3-0, i gialloblu passano 2-1 sul campo del Monturano. Prestigioso il successo del Castelfidardo, che abbatte il periodo positivo del Tolentino 2-1. Pari e patta in Montefano-Sangiustese VP e Maceratese-Urbania, entrambe terminate 1-1. Torna al successo l’Osimana, basta un gol per superare il Montegiorgio. Non molla il fanalino Azzurra Colli che strappa, in rimonta, un 2-2 a Urbino.