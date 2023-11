Eccellenza, Civitanovese e Urbino rallentano: ne approfitta il Montegranaro

ANCONA – Si accorcia sempre di più la classifica di Eccellenza. Complici, soprattutto, i pareggi di Civitanovese e Urbino. La capolista rossoblu frena 1-1 a Castelfidardo, risultato identico per i ducali sul campo della Jesina. Sorride allora il Montegranaro, che batte il Chiesanuova 1-0 e sale al secondo posto della classifica. Mercoledì 22 novembre, l’Urbino, a oggi terzo, avrà però la possibilità di superare Civitanovese e Montegranaro nel recupero della nona giornata a Castelfidardo (ore 14,30).

Il Montecchio Gallo irrompe in zona playoff, i pesaresi battono 1-0 il Montegiorgio, impantanato nei playout. Zona calda che viene abbandonata dal Tolentino, i cremisi si confermano in crescita e superano (anche) l’Urbania 1-0. Primo successo per il fanalino Azzurra Colli che vince sul 1-0 campo della Sangiustese VP inguaiandola in classifica. Pari e patta in Monturano-Osimana (1-1) e Montefano-Maceratese (0-0).