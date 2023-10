Eccellenza, alla Civitanovese il big match. Rossoblu in vetta con l’Urbino

Il Montegiorgio non si sblocca. Arriva la prima sconfitta per il Castelfidardo, la Jesina continua a stupire trascinata dal solito Trudo

ANCONA – Civitanovese e Urbino sempre più prime, l’Urbania saluta la vetta del campionato di Eccellenza. Sono queste le principali notizie emerse al termine del sesto turno del girone di andata.

La Civitanovese batte l’Urbania 1-0, aggiudicandosi l’attesissimo scontro al vertice. Parecchi chilometri più a nord, l’altra capolista Urbino piega allo scadere il Montegiorgio, 2-1. Irrompe nelle zone che contano (anche) il Montefano, che supera all’inglese un Tolentino sempre più in crisi. Prima sconfitta per il Castelfidardo, unico club imbattuto alla vigilia. Merito del Chiesanuova, che si afferma 1-0.

Vola la Jesina, trascinata come sempre da Trudo. I leoncelli si impongono 1-0 contro la Sangiustese VP, all’ultimo respiro. Blitz di giornata per il Montegranaro, che espugna il Diana di Osimo 2-1. Non basta il calore del proprio pubblico all’Osimana. Pari a reti bianche tra Maceratese e Azzurra Colli. Bene il Montecchio Gallo, Monturano sconfitto 2-0.