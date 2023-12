Eccellenza, Chiesanuova e Civitanovese chiudono in testa il girone di andata

ANCONA – Chiesanuova e Civitanovese guardano tutti dall’alto verso il basso alla fine del girone di andata di Eccellenza. Il titolo di campioni d’inverno è condiviso tra biancorossi e rossoblu, i primi avanti per gol fatti e differenza reti, i secondi forti però dello scontro diretto vinto alla terza giornata.

Le probabilità della Civitanovese di chiudere in vetta erano alte alla vigilia dell’ultimo turno del 2023, i ragazzi di Sante Alfonsi però escono sconfitti dal campo della Jesina 1-0 e subiscono l’aggancio del Chiesanuova. Quest’ultimo, si impone 2-1 nel big match col Montecchio Gallo. Rallenta ancora l’Urbino, terzo, che impatta 0-0 in casa dell’Osimana. Brutto passo falso per il Montegranaro, che non approfitta degli altri risultati perdendo 1-0 con la Sangiustese VP. Si prende il quarto posto quindi il Montefano, a braccetto con Montegranaro e Montecchio Gallo. I viola rifilano un poker all’Urbania, in rimonta (4-1).

Negli altri match, continua il momento magico del Castelfidardo che piega il fanalino Azzurra Colli 1-0. Bene anche la Maceratese, vittoria all’inglese in trasferta sul Monturano. Pari e patta tra Tolentino e Montegiorgio (1-1).