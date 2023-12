Eccellenza, chi ride è il Montecchio Gallo. Il Tolentino sa solo vincere

Quinta affermazione consecutiva per i cremisi che adesso possono sognare. In vetta c'è sempre la Civitanovese, stoppata dal Monturano

ANCONA – Non vince nessuna delle prime quattro in classifica del campionato di Eccellenza. Sorride quindi il Montecchio Gallo, che batte 2-0 la Sangiustese VP e aggancia il secondo posto. In vetta ci resta la Civitanovese, con due punti di vantaggio, nonostante il pari a reti bianche con il Monturano.

Al secondo gradino della graduatoria di Eccellenza ci sono (anche) Urbino e Montegranaro. I ducali impattano 1-1 con il Chiesanuova (quinto) nel big match, il Montegranaro invece cade in casa col Tolentino 1-0. I cremisi sono alla quinta affermazione consecutiva, oltretutto senza prendere mai gol. I playoff adesso distano due lunghezze.

Si allontana dalla zona al sole invece la Jesina, che cede 1-0 con l’Urbania. Si rilancia il Castelfidardo che, dopo sette pareggi consecutivi, espugna Montegiorgio 1-0. Stesso discorso per il Montefano, corsaro sul campo del fanalino Azzurra Colli 1-0. Pari a reti inviolate, che serve poco a entrambe, nel derby Maceratese-Osimana.