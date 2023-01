Eccellenza, che big match: Fossombrone-Atletico Ascoli vale tantissimo

La capolista picena può fuggire sempre di più o rallentare in casa dei pesaresi. Tutte le altre tifano per i biancoazzurri

ANCONA – Fossombrone-Atletico Ascoli è ormai un classico del campionato di Eccellenza. La posta in palio è – come sempre – altissima. I piceni comandano la classifica, i pesaresi sgomitano in zona playoff con tante altre rivali. La fuga bianconera sarà messa a dura prova in terra biancoazzurra, domenica 29 gennaio.

Il match di cartello è indubbiamente questo, ma non mancano altri incroci interessanti nella quarta giornata del girone di ritorno. Il tris di seconde della classe è chiamato a impegni durissimi: il Montefano è ospite della Jesina, l’Azzurra Colli del Chiesanuova e l’Osimana della Maceratese.

Sfida delicata, in chiave salvezza, quella tra Marina e Fabriano Cerreto: la prima non ha mai vinto, la seconda è obbligata a farlo dopo un periodo buio. Completano il programma di Eccellenza le gare Porto Sant’Elpidio-Sangiustese, Atletico Gallo-Valdichienti Ponte e Castelfidardo-Urbino.