Eccellenza, celebrata in videoconferenza la riunione tra Figc e club marchigiani

Il presidente federale Ivo Panichi si è incontrato in video con i presidenti del massimo campionato regionale per ragguagliarli sui prossimi step da seguire nell'ottica di una ripartenza

ANCONA- Riunione organizzata dalla Figc Marche con tutti i club dell’Eccellenza regionale. Obiettivo: preparare i lavori necessari finalizzati alla ripartenza. Si è trattato di un summit organizzativo, svolto di recente, al quale hanno partecipato tutte le squadre, dove non sono state prese decisioni ufficiali ma si sono gettate le basi per quelli che potranno essere i prossimi passi da compiere seguenti alle decisioni che verranno adottate a livello nazionale.

Inizialmente il presidente federale Ivo Panichi ha ragguagliato i rappresentanti delle diciotto formazioni dell’elitè regionale sugli step da raggiungere in seguito al Consiglio Direttivo della Lega nazionale dilettanti di venerdì scorso che, dopo una durata record (con inizio alle 16.40 e termine alle 23.45 con una sola pausa cena), ha deliberato la volontà da parte della Lnd di avviare l’iter per la ripresa dell’Eccellenza. Nella fattispecie si attende la pronuncia del Coni per il conferimento della rilevanza nazionale all’Eccellenza (che potrebbe arrivare a breve) e quella della Figc in merito al protocollo sanitario che autorizzi i tamponi rapidi con relative risorse da destinare ai club.

Si è poi iniziato a parlare di format, parte demandata ai Comitati regionali ma solo successiva alle delibere appena citate, con i presidenti che hanno espresso la loro idea. In attesa di capire se la Figc autorizzerà, tra le altre cose, il possibile blocco delle retrocessioni e l’abbandono di quelle società che faranno registrare problemi economici (senza perdere la categoria), sono stati tre i temi fortemente dibattuti: le retrocessioni, appunto, il calendario (se ripartire dalla 6° giornata registrata al momento dello stop o azzerare tutto) e i playoff allargati. La certezza resta una sola, ovvero che si giocherà in modalità di sola andata.