Eccellenza, c’è la D in palio: Montecchio Gallo-Maceratese

ANCONA – Il calcio marchigiano si ferma, finalmente si decide l’Eccellenza: ecco Montecchio Gallo-Maceratese. Le due dominatrici del campionato si affrontano nel penultimo turno del girone di ritorno. C’è la Serie D in palio. Appuntamento domani, domenica 6 aprile, allo stadio Spadoni di Montecchio, ore 16. Sold out assicurato: 400 tifosi ospiti in arrivo.

Un duello infinito

L’ultima sconfitta del Montecchio Gallo risale proprio al match di andata, vinto dalla Maceratese 2-0. I biancorossi volarono così sul +7, massimo vantaggio registrato durante la stagione. Poi la rimonta, incredibile, dei ragazzi di mister Magi, grande ex di giornata. Un girone di ritorno ai limiti della perfezione ha permesso al Montecchio Gallo di giocarsi la Serie D in casa propria, in vetta e a pari punti coi rivali. Vada come vada, però, non arriverà la matematica promozione per nessuna delle contendenti. Il verdetto definitivo sarà rimandato, comunque, dopo la sosta e all’ultima giornata. In caso di arrivo a pari punti al termine della stagione sarà spareggio in campo neutro.

Altri match decisivi

Sarà una domenica importante anche per altre realtà di Eccellenza. Il Chiesanuova, terzo, deve battere l’Urbania per chiudere il discorso playoff, visto che Mobili e ragazzi riposeranno all’ultima giornata. Quarta contro quinta in casa cremisi: c’è Tolentino-Urbino e anche qui la posta in palio pesa un’annata intera.

In chiave salvezza, i Portuali Dorica si giocano le ultime speranze: c’è da superare il Montegranaro allo stadio Giuliani di Torrette. Turno di riposo per il Monturano che «tifa» l’Osimana contro l’Atletico Mariner. Potrebbe festeggiare la salvezza il Matelica, chiamato a vincere a Montefano. Il programma di Eccellenza si chiude con Fabriano Cerreto-Sangiustese VP, inutile ai fini della graduatoria.

La classifica di Eccellenza

Montecchio Gallo 56, Maceratese 56, Chiesanuova 47, Tolentino 45, Urbino 44, Sangiustese VP 37, Osimana 36, Montegranaro 35, Urbania 34, Fabriano Cerreto 34, Montefano 31, Matelica 29, Monturano Campiglione 21, Atletico Mariner 18, Portuali Dorica 15. Riposeranno in ordine: Monturano e Chiesanuova.