Eccellenza, il Castelfidardo perde un altro pilastro: Bracciatelli è del Giulianova

L'ormai ex capitano biancoverde trasloca in Abruzzo dove ritrova mister Luciano Cerasi. Dopo Mataloni, è il secondo addio illustre per i fidardensi

CASTELFIDARDO – Il Castelfidardo e (forse) il campionato di Eccellenza Marche perdono un altro pezzo da novanta come Alessio Bracciatelli. E diciamo forse poiché il sodalizio fidardense ha già presentato domanda di ripescaggio in Serie D. Vada come vada però il club del presidente Franco Baleani non potrà più contare sulle prestazioni del suo capitano.

Bracciatelli passa al Giulianova (Eccellenza Abruzzo), dove ritrova il trainer Luciano Cerasi, già conosciuto ai tempi del settore giovanile dell’Ascoli. Il fantasista anconetano è stato l’autentico trascinatore del Castelfidardo nello scorso campionato di D, nonostante l’amara retrocessione maturata nel playout di Fano. Conta più di 100 presenze in quarta serie, raccolte con la maglia del Monticelli, prima, e biancoverde dopo. Bracciatelli dunque rappresenta un vero e proprio botto di mercato per la società abruzzese, volenterosa di ritagliarsi un ruolo di primario ordine nel campionato di Eccellenza.

Il Castelfidardo perde invece il suo leader, dopo l’addio di Giacomo Mataloni, approdato all’Atletico Ascoli.