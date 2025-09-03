Eccellenza, finalmente campionato: chi sarà la nuova Maceratese?

ANCONA – Ti fai sempre attendere, Eccellenza, e adesso non deluderci. Il campionato più bello delle Marche torna (finalmente) nel prossimo fine settimana. Dopo l’antipasto di Coppa Italia, sedici realtà sono pronte a battagliare con l’obiettivo di replicare l’impresa compiuta dalla Maceratese pochi mesi fa: spiccare il volo verso la Serie D. Si gioca domenica 7 settembre.

È già Chiesanuova-Tolentino

Il piatto forte del primo turno di Eccellenza è indubbiamente Chiesanuova-Tolentino, il remake della semifinale playoff della stagione 24-25, gara in cui i cremisi espugnarono con un perentorio 0-4. Il cammino del Tolentino si concluse poi in finalissima, per merito del Montecchio Gallo (2-1), a sua volta eliminato nella fase nazionale. Quest’ultimo ha sfiorato il balzo in D perdendo il primo storico spareggio-promozione con la Maceratese ai calci di rigore e quest’anno partirà come una delle formazioni super favorite. Il debutto del Montecchio Gallo è previsto sul campo della Civitanovese, nobile retrocessa che deve trovare un’identità al più presto.

Discorso simile per la Fermana, in ritardo nella costruzione dell’organico: i canarini fanno visita a un Urbino che invece è già rodatissimo. Si sfidano le neopromosse Trodica e Fermignanese, entrambe reduci dalle sconfitte piuttosto pesanti maturate in Coppa. Spicca il derby Fabriano Cerreto-Jesina: formazioni che hanno cambiato tanto, se non tutto, in estate.

Il programma della prima giornata di Eccellenza prosegue con Osimana-Montegranaro, veterane sempre dure da superare. L’Urbania, altra big, riceve il Matelica. Si chiude con Montefano-Sangiustese VP, entrambe possibili outsider del massimo campionato regionale.