Eccellenza, la Vigor Senigallia ringrazia Filippo Rotondo: «Che bello vestire la maglia della mia città»

SENIGALLIA – Filippo Rotondo è il protagonista dello scorso turno di Eccellenza Marche. Il giovane difensore della Vigor Senigallia ha fatto letteralmente impazzire lo stadio Bianchelli all’ultimo respiro, siglando il gol del definitivo 2-2 nell’attesissimo scontro diretto con il Fossombrone.

La capolista rossoblu ha mantenuto così il vantaggio di 8 punti sull’inseguitrice. I biancoazzurri però scenderanno in campo domani – mercoledì 23 marzo – per recuperare la gara con il fanalino San Marco Servigliano e potrebbero portarsi a -5, a parità di partite disputate. Poteva andare peggio alla Vigor, ma ci ha pensato Rotondo a togliere una bella castagna dal fuoco.

«La soddisfazione di domenica è stata grandissima, soprattutto per aver regalato un pareggio in extremis importante ai tifosi che fino all’ultimo ci hanno spinto e sostenuto – racconta -. Appena ho segnato ho chiuso gli occhi, incominciando a esultare. È stato il momento più bello della mia breve carriera. È stata una domenica ricca di emozioni. Il duro lavoro ha ripagato». E ancora: «La stagione è lunga, le soddisfazioni stanno arrivando ma l’annata non è terminata. È un onore indossare la maglia della mia città, lottando per i massimi obiettivi. La piazza ci chiede questo, è una grande responsabilità e quindi facciamo di tutto per onorare al meglio la causa».