Eccellenza, la Vigor Senigallia inizia in trasferta: derby con la Biagio Nazzaro

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia scopre il suo destino. È da poco stato pubblicato il calendario del campionato di Eccellenza 2021/2022 e per i rossoblu c’è subito un big match. Gli uomini di mister Aldo Clementi faranno visita alla Biagio Nazzaro nella prima giornata, la prossima domenica 12 settembre. La truppa allenata da Giammarco Malavenda sarà il primo ostacolo sulla strada di capitan Denis Pesaresi e compagni.

L’esordio casalingo della Vigor è fissato sette giorni dopo, domenica 19 settembre. Al Bianchelli di Senigallia, arriverà la Sangiustese. Poi ancora un derby esterno sul campo della Jesina e successivamente la visita del Fabriano Cerreto. I rossoblu godranno del turno di riposo durante la tredicesima giornata. Big match invece nel diciassettesimo e ultimo turno di campionato con l’Atletico Gallo e chissà se potrà risultare decisivo per gli obiettivi più grandi di entrambe le società.

Nel frattempo la Vigor domani – mercoledì 25 agosto – ospiterà il Barbara, ore 18 al Bianchelli per una delle ultime amichevoli di questo precampionato. Sabato 28, i rossoblu affronteranno l’Ancona-Matelica Primavera (al Dorico, alle ore 17 ma ci potrebbero essere leggere modifiche). L’ultimo test match è programmato per sabato 4 settembre, in virtù del turno di riposo in Coppa Marche, sempre al Bianchelli contro l’Osimana alle 15,30.